Stegersbach

Covic erfreut und verärgert zugleich: Kommt Philipp vom BVB?

01.08.2019, 13:40 Uhr | dpa

Zufrieden und zugleich ein wenig verärgert kehrte Hertha-Trainer Ante Covic mit seinem Team in die deutsche Hauptstadt zurück. Das Interesse der Fans richtet sich nach dem Trainingscamp des Berliner Fußball-Bundesligisten in Österreich vorrangig auf weitere mögliche Neuverpflichtungen. Der 21-jährige Dodi Lukebakio soll nach übereinstimmenden Medienberichten bei Hertha BSC den Medizincheck absolvieren und anschließend einen Fünf-Jahres-Vertrag unterschreiben. Dazu soll nach Informationen der "Sport Bild" der 25-jährige Dortmunder Stürmer Maximilian Philipp unmittelbar vor einem Wechsel zu Hertha stehen.

Trainer Covic ist mit dem Stand der Vorbereitung seines aktuellen Kaders nach dem Trainingscamp in Stegerbach und zwei Testspielen zufrieden. Hertha hatte im Burgenland gegen Fenerbahce Istanbul mit 2:1 gewonnen und einen Tag vor der Rückreise nach Berlin gegen den Premier-League-Club West Ham United mit 3:5 verloren. "Ich habe mich geärgert, dass wir so ein Spiel noch aus der Hand geben", sagte der neue Chefcaoch, der im Sommer seinen einstigen Hertha-Mitspieler Pal Dardai abgelöst hatte. Mit dem Ballbesitzfußball und lange Zeit auch mit der nach vorn gerichteten Verteidigung war Covic zufrieden. Die fünf Gegentore aber waren zuviel.

"Wir müssen begreifen, dass Standardsituationen genauso zum Spiel gehören", betonte der Hertha-Coach. Eine dreimalige Führung hatte gegen West Ham nicht zu Sieg gereicht. In der Zeit bis zum ersten Pflichtspiel am 11. August im DFB-Pokal beim bayerischen Regionalligisten VfB Eichstätt und bis zum Bundesliga-Auftakt am 16. August bei Meister Bayern München will Covic im Training nun diesen Schwerpunkt setzen: Standards müssten verhindert oder besser verteidigt werden, betonte der 43-Jahre. "Es geht um den letzten Schliff", ergänzte Covic: "Es geht noch um Frische. Schön ist, dass es die Jungs so gut annehmen."

Die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel gibt es für den Elften der Bundesliga-Vorsaison am Samstag (15.00 Uhr) beim englischen Erstligisten Crystal Palace.