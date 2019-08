Arnstadt

TÜV Thüringen prüft Aufzüge: Rund drei Viertel mit Mängeln

01.08.2019, 15:06 Uhr | dpa

Fast drei Viertel aller vom TÜV Thüringen im vergangenen Jahr geprüften Aufzüge haben Mängel aufgewiesen. Die Sachverständigen stellten an knapp 72 Prozent der rund 10 000 geprüften Aufzüge Mängel fest, wie ein Pressesprecher am Donnerstag mitteilte. In 12,5 Prozent der Fälle waren diese Einschränkungen sogar sicherheitsrelevant - also zum Beispiel defekte Notrufe oder defekte Geschwindigkeitsbegrenzer. Das seien zwei Prozentpunkte weniger als im Vorjahr, hieß es.

Weil Aufzüge rund um die Uhr einwandfrei funktionieren müssen, werden sie jedes Jahr geprüft, sagte der Sprecher. Statistisch gesehen zählten Aufzugsanlagen zwar zu den sichersten Transportmitteln überhaupt. Doch sie bergen auch einige Gefahrenherde, die zu folgenschweren Unfällen führen könnten. Rund 7000 der geprüften Aufzüge in Wohngebäuden oder öffentlichen Gebäuden befanden sich den Angaben zufolge in Thüringen.