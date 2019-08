Bad Doberan

Haftbefehl nach versuchter Vergewaltigung in Bad Doberan

01.08.2019, 16:45 Uhr | dpa

Nach einem sexuellen Übergriff auf eine 70 Jahre alte Frau in Bad Doberan (Landkreis Rostock) ist der Tatverdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Das Amtsgericht Rostock hat einen Haftbefehl wegen versuchter Vergewaltigung gegen den 21-Jährigen erlassen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Mann soll am Mittwochmittag in der Kleinstadt auf die ältere Dame getroffen sein und versucht haben, sie zu überwältigen, hatte die Polizei nach der Tat mitgeteilt. Dabei habe er sie in sexueller Absicht berührt. Mithilfe von Passanten habe sich die Frau befreien können, der Verdächtige floh daraufhin. Polizisten konnten ihn jedoch kurz darauf festnehmen.