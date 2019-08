Frankfurt am Main

Wohnung durch Brand zerstört: 200 000 Euro Schaden

01.08.2019, 22:38 Uhr | dpa

Ein Feuer im Dachstuhl eines Frankfurter Wohnhauses hat eine Wohnung unbewohnbar gemacht. Der Brand im Stadtteil Nordend war am frühen Donnerstagabend ausgebrochen und verursachte einen hohen Sachschaden von rund 200 000 Euro, wie die Feuerwehr mitteilte. Bereits beim Eintreffen schlugen Flammen aus dem Dach, die auch auf eine darunter liegende Wohnung übergriffen. Beim Eintreffen der Feuerwehr waren keine Menschen mehr im Gebäude. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Abend noch an.