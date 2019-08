Schkeuditz

Merkel am 21. August bei "Nationaler Luftfahrtkonferenz"

02.08.2019, 06:15 Uhr | dpa

Mitten in der Debatte über mehr Klimaschutz auch bei Flügen findet am 21. August die erste "Nationale Luftfahrtkonferenz" statt. Bei der Veranstaltung am Flughafen Leipzig/Halle werden unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Lufthansa-Chef Carsten Spohr erwartet. Themen sollen neben Klimaschutz auch der digitale Wandel oder neue Technologien sein, wie eine Sprecherin des Verkehrsministeriums sagte. Auch Vertreter von Gewerkschaften und Wirtschaftsverbänden werden erwartet.