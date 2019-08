Stadtallendorf

Süßigkeiten verderben wegen defekter Kühlung

02.08.2019, 07:59 Uhr | dpa

Süßigkeiten im Wert von bis zu einer Million Euro sind wegen eines technischen Defekts in der Klimaanlage bei einem Süßwarenhersteller im mittelhessischen Stadtallendorf verdorben. In dem Kühlsystem sei es zu einer Rauchentwicklung gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Gießen. Durch den technischen Defekt am Donnerstagabend sei die Kühlkette unterbrochen worden. Deshalb seien die Süßwaren nicht mehr zu verwenden. Brandstiftung sei nach den Ermittlungen auszuschließen.