Schwalbach am Taunus

Messerattacke nach Streit in Wohnung in Schwalbach

02.08.2019, 09:31 Uhr | dpa

Bei einem Streit in Schwalbach am Taunus (Main-Taunus-Kreis) ist ein Mann bei einer Messerattacke verletzt worden. Der zweite Mann habe ebenfalls Verletzungen erlitten, sagte ein Polizeisprecher am Freitag in Wiesbaden. Dabei habe es sich aber nicht um Stich- oder Schnittverletzungen gehandelt. Die Polizei war am späten Donnerstagabend ausgerückt, um die Auseinandersetzung in einer Wohnung zu stoppen. Über die Hintergründe der Tat und die Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Informationen. Die beiden Männer sollen sich aber nach Angaben des Sprechers gekannt haben.