Erfurt

Zahl der Bafög-Empfänger in Thüringen gesunken

02.08.2019, 10:51 Uhr | dpa

Weniger Thüringer haben im vergangenen Jahr von Bafög-Unterstützung profitiert. 2018 bekamen im Freistaat rund 21 700 Menschen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz - das waren 8,1 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Den größten Anteil mit knapp 13 200 Empfängern machten Studenten aus, während im vergangenen Jahr knapp 8600 Schüler finanzielle Hilfe erhielten. Im Durchschnitt bekamen die Studenten 496 Euro im Monat, die Schüler 409 Euro. Das waren jeweils 11 Euro weniger als im Vorjahr.

Auch deutschlandweit ging die Zahl der Bafög-Empfänger mit 727 000 Schülern und Studenten um 7,1 Prozent zurück. Am 1. August ist eine Bafög-Reform in Kraft getreten. Der Höchstbetrag steigt in zwei Stufen von jetzt 735 auf 861 Euro im Monat. Außerdem sollen mehr junge Menschen als heute die staatliche Leistung bekommen. Dafür wird eigenes Vermögen und auch das Einkommen der Eltern nicht mehr so streng angerechnet: Die entsprechenden Freibeträge werden schrittweise angehoben.