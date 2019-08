Limburg an der Lahn

Bewährungsstrafen für JVA-Beamte: BGH verhandelt Revision

02.08.2019, 12:34 Uhr | dpa

Nach der Verurteilung von zwei Justizvollzugsbeamten wegen fahrlässiger Tötung verhandelt der Bundesgerichtshof (BGH) Ende September über die Revision der beiden Betroffenen. Der Mann und die Frau waren vom Landgericht Limburg zu jeweils neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Gericht hatte es in seinem Urteil vom Juni vergangenen Jahres als erwiesen angesehen, dass die JVA-Beamten durch pflichtwidriges Verhalten an dem Unfalltod einer jungen Frau mitschuldig sind.

Der BGH wird sich am 25. September mit dem Fall befassen. Ob noch am selben Tag eine Entscheidung fällt, sei offen, sagte ein Gerichtssprecherin am Freitag in Karlsruhe.

Die Verurteilten hatten entschieden, einen Häftling in der rheinland-pfälzischen Justizvollzugsanstalt Diez in den offenen Vollzug zu verlegen. Der führerscheinlose Mann war danach am Steuer eines Autos vor der Polizei geflohen. Er fuhr dabei gegen den Wagen einer 21-Jährigen, die bei dem Unfall starb.