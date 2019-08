Berlin

BVG wollen weitere Rufbusse am Stadtrand einrichten

02.08.2019, 13:36 Uhr | dpa

Nach dem Start des ersten Stadtrand-Berlkönigs an diesem Sonntag zwischen Schulzendorf (Dahme-Spreewald) und Rudow suchen die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) weitere Einsatzorte. So werde überlegt, Leegebruch (Oberhavel) als auch Heiligensee mit dem U-Bahnhof Alt-Tegel zu verbinden sowie Altlandsberg (Märkisch-Oderland) mit der U-Bahn-Endstation Hönow. Dafür nannte die BVG aber keine Termine. Grundlage ist ein Förderprogramm, das bis Ende nächsten Jahres läuft.

Nach dem Vorbild des digitalen Rufbus-Dienstes Berlkönig in der Innenstadt startet an diesem Montag als Test der "Berlkönig BC" zwischen dem brandenburgischen Schulzendorf (Dahme-Spreewald) und dem U-Bahnhof Rudow. Fahrgäste buchen die Fahrt per App, ein Computer berechnet die Route so, dass mit wenigen Umwegen möglichst viele Fahrgäste eingesammelt werden.