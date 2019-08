Frankfurt am Main

Frankfurt gegen Vaduz jeweils um 20.30 Uhr

02.08.2019, 16:52 Uhr | dpa

Die Drittrundenspiele von Eintracht Frankfurt in der Qualifikation zur Europa League gegen den FC Vaduz finden beide unter Flutlicht statt. Sowohl das Hinspiel am 8. August in Liechtenstein als auch das Rückspiel am 15. August in Frankfurt werden jeweils um 20.30 Uhr angepfiffen. Dies teilten die Europäische Fußball-Union am Freitag mit.