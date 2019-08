Döbeln

Zwei Männer durch einstürzende Hauswand verletzt

02.08.2019, 17:10 Uhr | dpa

Zwei Männer sind am Freitag bei einem Arbeitsunfall durch eine einstürzenden Hauswand in Döbeln (Mittelsachsen) verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren der 19-Jährige und sein 23 Jahre alter Kollege mit Abrissarbeiten am Haus beschäftigt. Plötzlich sei eine Hauswand eingestürzt. Die Trümmer verletzten den 19-Jährigen schwer, der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Männer wurden in Krankenhäuser gebracht. Das Ordnungsamt der Stadt Döbeln sicherte nach Polizeiangaben das einstürzende Gebäude. Polizei und Stadtverwaltung prüfen nun, warum die Wand einstürzte und ob gegen Auflagen für die Arbeiten verstoßen wurde.