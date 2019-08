Hungen

Die Amigos über zehntes Nummer-eins-Album: "Saugutes Gefühl"

02.08.2019, 17:56 Uhr | dpa

Die Amigos haben es mit ihrem neuen Album wieder geschafft: Die am 26. Juli veröffentlichte Platte "Babylon" des Volksmusik-Duos aus dem mittelhessischen Hungen steht an der Spitze der offiziellen deutschen Charts. Es ist bereits das zehnte Nummer-eins-Album für die Brüder Bernd und Karl-Heinz Ulrich, wie GfK Entertainment am Freitag in Baden-Baden mitteilte.

"Das ist ein saugutes Gefühl", teilten die Amigos am Freitag mit. Die Brüder erfuhren vom Charts-Spitzenplatz am Freitag bei einem Auftritt im sächsischen Torgau. "Als wir diese Nachricht bei der Autogrammstunde verkündet haben, gab's Standing Ovations. Von den Fans für uns und von uns für die Fans. Die Fans freuen sich über diesen Erfolg genauso wie wir", sagten die Amigos laut Mitteilung.

Die nächsten Plätze sichern sich Ed Sheeran ("No. 6 Collaborations Project") und Giovanni Zarrella ("La vita è bella"). Die schwedische Metal-Band Sabaton, Sieger der Vorwoche, rutscht mit "The Great War" auf Platz acht ab.

In den Singlecharts behaupten sich Shawn Mendes & Camila Cabello mit "Senorita" ganz oben. Ufo361 und RAF Camora ("Nummer") erobern als Neueinsteiger den zweiten Platz. Lil Nas X folgt mit "Old Town Road" auf der Drei.