Stuttgart

Kretschmann will an Dieselprivileg festhalten

02.08.2019, 19:09 Uhr | dpa

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will an der Subvention von Dieselkraftstoff an der Zapfsäule festhalten: "Ich bin strikt dagegen, dass wir jetzt auch noch das Fass Dieselprivileg aufmachen", sagte der Grünen-Politiker der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Samstag). Diesel wird geringer besteuert als Benzin - das ist den Grünen schon lange ein Dorn im Auge. Im Mai hatte Parteichef Robert Habeck ihre Forderung bekräftigt, Dieselkraftstoff und alle Dienstwagen mit Verbrennungsmotor auf Dauer nicht länger steuerlich begünstigen zu wollen.

Kretschmann kritisierte zudem, dass der Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Autos viel zu lange brauche. Mit Blick auf den vergangenen Autogipfel der Bundesregierung im Juni sagte er: "Die Bundesregierung hat nicht nur keinen Masterplan, sie hat überhaupt keinen Plan." Gründe dafür sieht er auch bei der SPD: "Ein Regierungspartner wie die SPD, die jede Woche neu überlegt, ob sie eigentlich regieren will oder nicht, ist der Dynamik nicht gewachsen."