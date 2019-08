Rieseby

Toter Säugling bei Eckernförde auf einem Feld gefunden

02.08.2019, 19:58 Uhr | dpa

Ein toter Säugling ist in Rieseby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) am Donnerstagabend auf einem Feld entdeckt worden. Wie die Staatsanwaltschaft in Kiel am Freitag mitteilte, ist die Identität der Mutter des Babys bekannt. Weitere Ermittlungen und ein Gutachten der Rechtsmedizin müssten nun klären, "ob es sich um eine Totgeburt gehandelt hat oder anderenfalls ein Tötungsdelikt in Betracht kommt". Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.