Ingolstadt

Ingolstadt nach Sieg gegen Würzburg an Drittliga-Spitze

02.08.2019, 21:08 Uhr | dpa

Zweitliga-Absteiger FC Ingolstadt hat vorübergehend die Tabellenführung der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Mannschaft von Trainer Jeff Saibene gewann zum Auftakt des vierten Spieltags am Freitagabend zuhause gegen die Würzburger Kickers mit 3:0 (0:0). Mit nunmehr zehn Punkten ziehen die "Schanzer" zunächst an Eintracht Braunschweig (neun Punkte) vorbei. Die Niedersachsen können im Heimspiel am Sonntag (13.00) gegen den MSV Duisburg an die Spitze der Liga zurückkehren.

Ingolstadt war im bayerischen Duell von Anfang an die aktivere Mannschaft, doch erst eine Kombination der eingewechselten Maximilian Thalhammer und Fatih Kaya brachte das erlösende 1:0 in der 78. Minute. Thalhammer nutzte einen schweren Ballverlust von Würzburgs Patrick Sontheimer und bereitete für den Torschützen Kaya vor. Kapitän Stefan Kutschke erhöhte per Handelfmeter (83.), ehe er mit einem sehenswerten Heber seinen Doppelpack schnürte und den Endstand besorgte (90.+2).