Itzstedt

Feuerwehr rückt 60 Mal im Kreis Segeberg wegen Unwetter aus

02.08.2019, 21:45 Uhr | dpa

Wegen heftiger Regenfälle ist die Feuerwehr in den Gemeinden Nahe und Itzstedt im Kreis Segeberg am Freitagnachmittag binnen kurzer Zeit zu rund 60 Einsätzen ausgerückt. Diverse Keller seien vollgelaufen, Verletzte habe es aber nach ersten Erkenntnissen nicht gegeben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Neben Wohnhäusern seien auch drei Supermärkte von einem Wasserschaden betroffen gewesen. Am späten Freitagabend war die Feuerwehr noch mit dem Abarbeiten der Einsätze beschäftigt.

Nach Schätzungen eines Experten des Deutschen Wetterdienstes seien in einer halben Stunde am Nachmittag in der Region schätzungsweise 25 bis 30 Liter Wasser pro Quadratmeter heruntergekommen. Mit weiterem Starkregen sei in Schleswig-Holstein voraussichtlich in der Nacht und am Samstag nicht zu rechnen, sagte der Sprecher am Freitagabend weiter.