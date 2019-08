Edewecht

Fahranfänger kommt mit Auto von Straße ab: Schwer verletzt

02.08.2019, 22:12 Uhr | dpa

Ein 18 Jahre alter Fahranfänger ist auf der Bundesstraße 401 in Edewecht (Kreis Ammerland) mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und hat sich schwer verletzt. Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen bei dem Unfall am Freitag nicht angeschnallt gewesen, teilte die Polizei mit. Aus zunächst unbekannter Ursache geriet er in einer Doppelkurve mit seinem Fahrzeug ins Schleudern, der Wagen prallte in der Böschung gegen mehrere kleine Bäume und Gestrüpp. Der Fahrer wurde aus dem Auto geschleudert. Das Auto hatte einen wirtschaftlichen Totalschaden.