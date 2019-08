Rostock

Hansa Rostock zuversichtlich nach Unterhaching: Opoku fehlt

03.08.2019, 01:51 Uhr | dpa

Nach dem ersten Saisonsieg in der 3. Fußball-Liga geht der FC Hansa Rostock heute zuversichtlich in das Auswärtsspiel bei der SpVgg Unterhaching. "Wir wissen jetzt, dass wir gewinnen können. Wir wollen auch da drei Punkte mitnehmen", sagte Korbinian Vollmann vor der Stippvisite in seiner bayrischen Heimat. Der offensive Mittelfeldspieler ist gebürtiger Münchner und hat viele Jahre für den TSV 1860 München gespielt.

Allerdings haben die Hanseaten Personalsorgen. Stürmer Aaron Opoku wird wegen eines Hämatoms definitiv fehlen, weitere Spieler sind angeschlagen. Erstmals könnte hingegen Verteidiger Nico Neidhart zum Kader gehören. Der 24-Jährige, der in der Sommerpause vom niederländischen Erstligisten FC Emmen an die Ostseeküste gewechselt war, hatte sich in der Vorbereitung ein Knochenödem zugezogen und deshalb in den ersten drei Saisonspielen gefehlt.