Leibertingen

Frontalzusammenstoß zwischen Transporter und Lkw: Ein Toter

03.08.2019, 08:08 Uhr | dpa

Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Transporter und einem Lastwagen bei Leibertingen (Kreis Sigmaringen) ist ein Mensch getötet worden. Der Autofahrer sei in seinem brennenden Fahrzeug eingeklemmt worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Freitagabend. Ein Mann und eine Frau, die im Lastwagen saßen, wurden leichtverletzt in eine Klinik gebracht.