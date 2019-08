Hasselbach

Jubiläums-Ausgabe des "Nature One"-Festivals gestartet

03.08.2019, 08:34 Uhr | dpa

Raver tanzen beim Technofestival "Nature One". Foto: Thomas Frey (Quelle: dpa)

Das Elektro-Festival "Nature One" ist am Freitagabend im Hunsrück in seine 25. Runde gestartet. Noch bis Sonntag feiern Zehntausende Besucher auf dem Gelände der einstigen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun. Nach Angaben der Veranstalter gibt es insgesamt 350 DJs und Live Acts, die auch die Geschichte des Festivals widerspiegeln sollen.

"Wir haben Künstler dabei, die schon bei der ersten "Nature One" gespielt haben", sagte eine Festival-Sprecherin. Dazu gehöre beispielsweise das Duo Charly Lownoise & Mental Theo. Außerdem sind unter anderem Dr. Motte, Eric Prydz, Paul van Dyk, Sam Feldt, Neelix und Sven Väth angekündigt.

Gefeiert werden kann außerdem auf einer riesigen Campingfläche. Auf dem 100 Hektar großen Areal gebe es privat organisierte Tanzflächen mit Hobby-DJs. "Da entsteht eine eigene Welt."