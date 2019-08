Icking

Bewaffneter Mann überfällt Tankstelle: SEK-Zugriff am Morgen

03.08.2019, 11:26 Uhr | dpa

Ein mit einer Pistole bewaffneter Mann hat eine Tankstelle in Oberbayern überfallen und Bargeld erbeutet. Der Täter sei am Freitagabend maskiert in eine Tankstelle in Icking (Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen) getreten und habe eine Angestellte mit der Waffe bedroht, teilte die Polizei am Samstag mit. Mit einer unbekannten Summe Bargeld als Beute flüchtete er zu Fuß. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb zunächst erfolglos.

Im Laufe der Nacht ist es der Polizei den Angaben zufolge gelungen, den mutmaßlichen Täter im Landkreis Weilheim-Schongau ausfindig zu machen. Ein Spezialeinsatzkommando nahm ihn am frühen Samstagmorgen fest. Weitere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen.