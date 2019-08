Quickborn

Reiseverkehr bringt Staus auf den Autobahnen rund um Hamburg

03.08.2019, 13:53 Uhr | dpa

Der Urlaubsreiseverkehr hat sich am Samstag vor allem auf den Autobahnen rund um Hamburg bemerkbar gemacht. In den Mittagsstunden war besonders die Autobahn 7 zwischen Flensburg und Hannover betroffen, wie ein Polizeisprecher sagte. So habe sich der Verkehr auf der A7 Richtung Süden, zwischen Quickborn und Elbtunnel, auf etwa 16 Kilometer gestaut.

Der Verkehr sei auch dadurch beeinträchtigt, dass im Elbtunnel derzeit wegen einer Baustelle in Richtung Süden lediglich drei statt vier Fahrstreifen befahrbar seien. Das hatte den Angaben zufolge Auswirkungen bis nach Schleswig-Holstein.

In Richtung Norden registrierte die Verkehrsleitstelle auf der A7 zwischen Heimfeld und Volkspark etwa 12 Kilometer Stau. "Das ist der Urlaubsreiseverkehr. Alle, die morgens losfahren, landen um die Mittagszeit meist in Hamburg."

Auf der A1 dagegen sei es zunächst noch vergleichsweise ruhig gewesen. In beide Richtungen hatte die Polizei zwischen 3 und 5 Kilometer Stau festgestellt.