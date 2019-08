Zuzenhausen

Däne Albers rettet Jahn Regensburg Remis in Hannover

03.08.2019, 17:44 Uhr | dpa

Joker Andreas Albers hat den SSV Jahn Regensburg vor einer Niederlage bei Hannover 96 bewahrt. Der eingewechselte Sturmneuzugang aus Dänemark gelang elf Minuten vor Schluss noch der überraschende Ausgleich für die Gäste aus der Oberpfalz zum 1:1 (0:0). Erstliga-Absteiger Hannover 96 legte eine Woche nach dem 1:2 in Stuttgart bei seiner Heimpremiere am Samstag einen Fehlstart hin. Hendrik Weydandt hatte die 96er in der 66. Minute verdient in Führung gebracht. Der in der 63. Minute eingewechselte Albers bescherte den Regensburgern am zweiten Spieltag den vierten Punkt der Saison.

"Das war ein glücklicher Punkt. Ich glaube nicht, dass er zu 100 Prozent verdient war", meinte Jahn-Kapitän Marco Grüttner. "Wir nehmen ihn aber trotzdem gerne mit." Nach dem 3:1 vor einer Woche gegen Bochum haben die Oberpfälzer damit einen Topstart hingelegt. "Jahn Regensburg ist schwer zu bespielen", meinte Hannovers Trainer Mirko Slomka über die "sehr zähe Mannschaft". Die Regensburger seien "unangenehm, clever".

Vor 28 500 Zuschauern hatten die 96er zunächst das Glück, dass Torwart Ron-Robert Zieler in der 41. Minute einen Elfmeter von Grüttner hielt. Der Schiedsrichter hatte das vorangegangene Foul von Felipe an Benedikt Saller nicht gesehen, schaute sich die Szene zwei Minuten später aber noch einmal auf dem Bildschirm am Spielfeldrand an. Auf der Gegenseite vergab 96-Stürmer Marvin Ducksch eine genauso große Chance, als er im Strafraum am leeren Tor vorbeischoss (59.).

Hannover hatte in diesem Spiel deutlich mehr Möglichkeiten. Schon zu Beginn hätte das neue Sturmduo Ducksch (4.) und Weydandt (11.) für die Führung sorgen können. Nach großen Problemen in der Endphase der ersten Halbzeit steigerte sich die Mannschaft von Trainer Mirko Slomka nach der Pause wieder und setzte die harmlosen Gäste aus Bayern permanent unter Druck. Das 1:1 fiel wie aus dem Nichts.