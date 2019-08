Ehingen (Donau)

Füchse starten mit zwei Siegen in den Sparkassen-Cup

03.08.2019, 20:18 Uhr | dpa

Ehingen (dpa) – Handball-Bundesligist Füchse Berlin peilt zwei Wochen vor dem Pflichtspielauftakt den Sieg bei der 33. Auflage des Sparkassen-Cups an. Der Hauptstadtverein besiegte am Samstagnachmittag zum Auftakt des Turniers in Ehingen bei Ulm den dänischen Topclub Ribe Esbjerg HH mit 25:23 (12:12). Am Abend gewann das Team von Füchse-Trainer Velimir Petkovic gegen den Bundesliga-Konkurrenten TVB Stuttgart mit 36:25 (19:14). Am Sonntag spielen die Berliner gegen den französischen Vertreter HBC Nantes um den Turniersieg.

Nach den Erfolgen gegen die beiden Drittligisten VfL Potsdam und HC Empor Rostock beim Blitzturnier in Potsdam am vergangenen Dienstag begannen die Füchse auch gegen Esbjerg mit viel Schwung und führten bis kurz vor dem Wechsel mit 12:8. Doch eine Schwächeperiode vor und nach dem Seitenwechsel mit 1:10 Toren bescherte den Berlinern einen 13:18-Rückstand, ehe Topwerfer Hans Lindberg (8/4) und Paul Drux (6) die Berliner mit ihren Treffern wieder heranbrachten und in der Schlussphase den Erfolg absicherten.

Weniger Probleme hatten die Füchse am Abend mit den Stuttgartern, auch wenn Petkovic den Nachwuchskräften viel Spielzeit gab. Nach einer Abtastphase setzten sich die Berliner schnell ab und feierten den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Beste Schützen der Berliner waren Jakob Holm und Mattias Zachrisson mit jeweils sechs Treffern.