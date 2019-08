Oldenburg

Gerste-Ernte fällt unterdurchschnittlich aus

04.08.2019, 09:46 Uhr | dpa

Die Ernte der Wintergerste in Niedersachsen ist mit einem knapp unterdurchschnittlichen Ergebnis zu Ende gegangen. Wie ein Sprecher der Landwirtschaftskammer in Oldenburg berichtete, seien in den vergangenen Wochen rund 7,2 Tonnen pro Hektar geerntet worden, was etwas unter dem Durchschnitt der Jahre 2012 bis 2017 liege. "Das Dürrejahr 2018 wurde wegen der extrem schlechten Erträge bewusst ausgeklammert", sagte er.

Ein Problem der Ernte in den vergangenen zwei Wochen war auch eine Zunahme von Feldbränden durch die Erntearbeiten, begünstigt durch das knochentrockene Wetter, sagte Heino Beewen, Geschäftsführer des Versicherungsmaklers Landvolkdienste. Im Unterschied zu früheren Jahren habe es bei den hohen Temperaturen auch keinen nächtlichen Tau gegeben. "Es braucht nur einen kleinen Funken, und dann haben wir im Moment Flächenbrände."