Elend

Raubkatzen breiten sich in Niedersachsen aus

04.08.2019, 09:51 Uhr | dpa

Gute Nachrichten zum Weltkatzentag (8. August): Die Raubkatzen breiten sich in Niedersachsen wieder aus. Junge Wildkatzen wandern aus dem Harz und dem Solling in neue Gebiete ab. Nach Angaben des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) wurden Wildkatzen südlich des Steinhuder Meeres im Kreis Nienburg sowie im nördlichen Heidekreis bei Bispingen und Munster nachgewiesen. Auch Luchse zieht es fort vom Harz. Die Pinselohren wurden beispielsweise in der Lüneburger Heide und im Weser-Leine-Bergland nachgewiesen. Wildkatzen fressen am liebsten Wühlmäuse und nur selten Vögel. Luchse jagen vor allem Rehe.