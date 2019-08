Budenheim

Baldauf auf "Fünf-Wälder-Tour": Mehr Förster gefordert

04.08.2019, 09:55 Uhr | dpa

Mehr Förster und eine engere Zusammenarbeit mit Baumschulen fordert der CDU-Fraktionsvorsitzende Christian Baldauf zur Halbzeit einer "Fünf-Wälder-Tour". Bis Mittwoch informiert sich der Politiker in fünf verschiedenen Waldregionen von Rheinland-Pfalz über die zunehmend sichtbaren Trockenschäden und Ansätze für einen dauerhaften Schutz der Wälder. "Der Blick in die Baumkronen verheißt nichts Gutes", twitterte die CDU-Fraktion. "Gelbe Blätter & trockene Nadeln, die Wasserreserven sind längst aufgebraucht."

Angesichts der Herausforderungen bräuchten Förster mehr Unterstützung, sagte Baldauf der Deutschen Presse-Agentur. "In Rheinland-Pfalz gibt es nicht ausreichend Personal im Forst." Zudem stünden viele Förster vor dem Ruhestand, und es gebe die Sorge, dass es zu wenig Nachwuchskräfte gebe. "Das Studium allein reicht nicht aus, ganz wesentlich ist die Erfahrung vor Ort, die erst mit der Zeit kommt", sagte Baldauf. "Eigentlich müssten schon jetzt Nachwuchskräfte die Förster begleiten, die in drei oder vier Jahren in den Ruhestand gehen, damit deren Erfahrung nicht verloren geht."

Bei den Förstern liege die größte Kompetenz für den Schutz des Waldes, sagte Baldauf. Sie sollten daher auch selbst entscheiden können, wie sie mit Schädlingen wie dem Borkenkäfer umgehen. "Wir setzen im Naturschutz nicht auf Verbote, sondern auf ein System von Anreizen", sagte der designierte Spitzenkandidat der rheinland-pfälzischen CDU bei der Landtagswahl 2021.

Zum Auftakt der Tour ließ sich Baldauf von Forstwirtschaftsmeister Thomas Köhrer über Trockenschäden im Lennebergwald zwischen Mainz und Budenheim unterrichten. "In allen Altersklassen haben wir Bäume, die wegen Trockenheit absterben", sagte Köhrer, "von jungen Bäumen bis zu 140 oder 150 Jahre alten Bäumen."

Betroffen ist auch die Charakterbaumart des Lennebergwalds, die Kiefer. "Das macht uns etwas ratlos, weil die Kiefer eine Baumart ist, die an Trockenheit und die Sandböden hier gut angepasst ist", sagte Köhrer. Dem Trockenstress folge als Sekundärschaden der Käferbefall. Bei der Kiefer ist es der zu den Borkenkäfern gehörende Waldgärtner.

Durch abgestorbene Bäume entstandene Kahlflächen werden neu bepflanzt, vor allem mit Eichen. Dieser Baum komme mit den veränderten Bedingungen noch relativ gut zurecht, erklärt Köhrer. "Wir versuchen aber, die Kiefer aus Naturschutzgründen mit allen Mitteln zu erhalten." Die von der Kiefer geprägten Trockenrasenstandorte sind ideale Biotope für gefährdete Pflanzen wie das Rote Waldvögelein (Cephalanthera rubra) oder das Adonisröschen (Adonis vernalis). Von über 200 Jahre alten Kiefern im direkt angrenzenden Naturschutzgebiet Mainzer Sand wurden daher Samen genommen und Sämlinge neu angepflanzt.

Die zusätzliche Einstellung von Förstern sollte nach Ansicht Baldaufs auch Thema beim nationalen Waldgipfel sein, den Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) jetzt vorgeschlagen hat. "Außerdem müssen wir die Forstwirtschaft enger mit den Baumschulen verzahnen", sagte der pfälzische Politiker. Angesichts der jetzt entstehenden Leerflächen aufgrund abgestorbener Bäume müsse es darum gehen, diese adäquat zu ersetzen, damit die Waldfläche von 42,3 Prozent in Rheinland-Pfalz zumindest erhalten bleibe.

Für den Ausgleich der Schäden in der Forstwirtschaft müsse das Land noch mehr tun, forderte Baldauf. "Die dreieinhalb Millionen Euro, die jetzt nachträglich auf unseren Druck hin auch für den Kommunal- und Privatwald bereitgestellt wurden, sind nur ein Tropfen auf dem heißen Stein." Die Landesregierung hat im Mai Gemeinden, Kreisen und privaten Besitzern Unterstützung für den Ausgleich von Schäden zugesagt - 3,5 Millionen Euro in diesem und im nächsten Jahr. Für den Ausgleich von wirtschaftlichen Schäden im Staatswald sind schon jährlich sieben Millionen Euro im Landeshaushalt vorgesehen.

"Wie für den Wald müssen wir auch für einen besseren Schutz der Gewässer Lösungen finden", forderte Baldauf. "Dazu gehört aus meiner Sicht auch der Verzicht auf Plastiktüten."