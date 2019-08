Ahrensburg

Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Ahrensburg

04.08.2019, 12:08 Uhr | dpa

Zwei Wohnungen in einer einfachen Unterkunft für Obdachlose und Asylbewerber haben in Ahrensburg gebrannt. Das Feuer brach aus zunächst ungeklärter Ursache am Sonntagmorgen auf der Terrasse des Holzhauses aus und breitete sich schnell auf den Dachstuhl aus, wie die Polizei mitteilte. Demnach konnte die Feuerwehr den Brand löschen. Verletzt wurde niemand. Die zwei Wohnungen, in denen acht Menschen lebten, sind den Angaben zufolge unbewohnbar.