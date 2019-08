Berlin

Bahn-DM: Ebert siegt im Scratch-Rennen

04.08.2019, 12:23 Uhr | dpa

Berlin (dpa) – Michaela Ebert aus Leipzig hat am Schlusstag der 133. deutschen Meisterschaften im Bahnradsport das Scratch-Rennen gewonnen. Nach 40 Runden im Velodrom verwies sie Franziska Brauße aus Öschelbronn auf den zweiten Platz. Für sie war es nach dreimal Gold und einmal Bronze bereits die fünfte Medaille in Berlin. Platz drei ging an Lena-Charlotte Reißner aus Gera.