Berlin

DOSB-Präsident: "Berliner Bilder gehen in die ganze Welt"

04.08.2019, 14:02 Uhr | dpa

DOSB-Chef Alfons Hörmann hat ein überaus positives Fazit zu den Finals mit deutschen Meisterschaften in zehn Sportarten gezogen. "Diese Begeisterung, die hier in Berlin herrscht, diese tollen Wettkämpfe erhöhen einfach den Wert eines deutschen Meistertitels. Wir erreichen damit, dass in unserer Gesellschaft der Stellenwert des Sports wächst", sagte der Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) am Sonntag am Rande der Turn-Meisterschaften in der Max-Schmeling-Halle und betonte: "Dieses Modell hat Zukunft."

Hörmann unterstrich, dass dieser Modellversuch in Deutschland auch außerhalb des Landes wahrgenommen werde. "Die Bilder aus Berlin gehen in die ganze Welt. Erst gestern haben wir Anfragen aus dem Ausland erhalten, ob wir nicht auch Weltcups in dieser Art ausrichten könnten", sagte der DOSB-Chef. Die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender hätten schon am Samstag eine positive Zwischenbilanz gezogen.

Noch sei völlig offen, in welcher Form das Modell weitergeführt werden soll, ob jährlich oder zweijährlich, ob immer in Berlin oder auch in anderen Orten. "Alles, was den Athleten dient, wird unsere Unterstützung finden", unterstrich Hörmann. Er habe in Berlin die ganze Bandbreite vom Top-Leistungssport bis hin zum Familien-Sport erlebt. "Hier hat sich gezeigt, dass Berlin wirklich Deutschlands Sport-Hauptstadt ist", lobte der Präsident.