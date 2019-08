Barßel

Drachentrike fängt in der Luft Feuer: Frau schwer verletzt

04.08.2019, 21:03 Uhr | dpa

Ein Drachentrike hat im Landkreis Cloppenburg während des Flugs Feuer gefangen, in der Folge verletzten sich der Pilot leicht und die Begleiterin schwer. Der 41-Jährige habe den motorisierten Gleitschirm am Sonntag noch auf einem Feld gelandet, wie ein Polizeisprecher sagte. Dort sei das Trike dann vollständig ausgebrannt. Seine 28 Jahre alte Begleiterin wurde mit schweren Brandverletzungen am Rücken mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Ursache für den Unfall im Bereich des Flughafens Barßel, von dem viele Ultraleichtflugzeuge starten, war nach ersten Erkenntnissen ein technischer Defekt.