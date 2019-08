Enge-Sande

Kein Job für Weicheier: Offshore-Monteure leben gefährlich

05.08.2019, 06:36 Uhr | dpa

Offshore-Monteure und -Techniker leben gefährlich. Damit ist nicht nur ihre Arbeit hoch oben auf einer Windkraftanlage gemeint. "Auf dem Meer ist niemand zu 100 Prozent sicher", sagt René Ploegert vom Ausbildungszentrum OffTEC in Enge-Sande (Kreis Nordfriesland). Gemeinsam mit seinen Kollegen bereitet er Monteure auf den Notfall auf See vor. Das kann eine Havarie des Transportschiffs beim Übersetzen in einen Windpark sein, ein Unglück mit dem Hubschrauber oder der Brand einer Anlage. Beim Sea Survival Training lernen die Monteure und Techniker unter realen Bedingungen in einem sicheren Umfeld das Überleben in solchen Situationen.