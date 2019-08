Erfurt

Siegesmund pocht auf Waldwildnis-Projekte in Thüringen

05.08.2019, 06:49 Uhr | dpa

In der rot-rot-grünen Koalition gibt es Meinungsverschiedenheiten über Waldwildnis-Projekte ohne forstwirtschaftliche Nutzung. Falsch sei, "hart errungene Lösungen für nutzungsfreie Wälder in Thüringen jetzt in Frage zu stellen", erklärte Umweltministerin Anja Siegesmund (Grüne) auf Anfrage. Sie reagierte damit auf Äußerungen von Agrarstaatssekretär Klaus Sühl. Er hatte angesichts der Trockenheit und der großen Menge an Schadholz Sicherheitsbedenken bei den Waldwildnis-Projekten in der "Thüringischen Landeszeitung" (Samstag) geäußert. Diese bestünden, weil niemand den Wald bewirtschaftet. Sühl kündigte Gesprächsbedarf über nutzungsfreie Wälder in der Koalition an.

Siegesmund: "Insbesondere die Waldwildnis-Flächen sind unserer wichtigster Klimaschützer. Jetzt den Menschen ein Weiterbewirtschaften in alter Manier als Lösung zu präsentieren ist unseriös." Die Koalition hatte sich nach einigem Tauziehen darauf verständigt, dass fünf Prozent der Waldflächen des Landes nicht mehr forstwirtschaftlich genutzt werden sollen. Siegesmund sprach von "Urwäldern von morgen". Sie halte daran fest. Es stehe einem Partner in der Koalition nicht zu, diese Verabredung infrage zu stellen, äußerte die Umweltministerin.

Nach Schätzungen von Fachleuten muss in den kommenden zehn Jahren bis zu eine halbe Milliarde Euro aufgebracht werden, um Thüringens Wälder durch mehr Mischkulturen mit bestimmten Laub- und Nadelbäumen standhafter gegenüber den Klimaveränderungen zu machen.