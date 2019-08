Offenbach am Main

Blitz und Donner: Einzelne Gewitter in Hessen

05.08.2019, 08:01 Uhr | dpa

Mit Blitz, Donner und stellenweise starkem Regen oder Hagel ziehen einzelne Gewitter am Montag auch über Hessen hinweg. Die Unwettergefahr sei aber gering, erklärte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Die Gewitter bilden sich demnach ab dem Nachmittag. Der Montag beginnt zunächst mit dichten Wolken und einzelnen Schauern, stellenweise kommt später auch die Sonne hervor. Die Temperaturen steigen auf bis zu 23 Grad im Bergland und 30 Grad in Südhessen. Auch in den nächsten Tagen kommt es der Vorhersage zufolge immer wieder zu Schauern und Gewittern, gleichzeitig wird es etwas kühler.