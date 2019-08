München

Nach Bauarbeiten Haltstelle Hauptbahnhof einseitig gesperrt

05.08.2019, 09:29 Uhr | dpa

Nach der Sperrung der Stammstrecke am Wochenende hat die S-Bahn München ihren Betrieb planmäßig aufgenommen. Wie eine S-Bahn-Sprecherin am Montag mitteilte, bleibt die Haltestelle Hauptbahnhof in Richtung Pasing aber weiterhin bis Freitagabend, 23 Uhr, gesperrt. Grund sei die Erneuerung des Bodenbelags in der Station. Fahrgäste aus Richtung Osten mit Endziel Hauptbahnhof bat die Deutsche Bahn, eine Station weiter bis zur Station Hackerbrücke zu fahren, dort umzusteigen und in die Gegenrichtung zurück zum Hauptbahnhof zu fahren.