Schapen

Rollerfahrer kommt von Straße ab: Lebensgefährlich verletzt

05.08.2019, 09:54 Uhr | dpa

Ein 32-Jähriger ist im Emsland mit seinem Motorroller von der Straße abgekommen und lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Sonntagabend, als der aus dem benachbarten westfälischen Hopsten stammende 32-Jährige in Richtung Schapen fuhr. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Weil er keinen Helm trug, zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Vermutlich stand der Mann unter Alkoholeinfluss.