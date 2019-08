Berlin

Taxifahrer in Tempelhof von Fahrgästen ausgeraubt

05.08.2019, 11:23 Uhr | dpa

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei. Foto: H.- C. Dittrich/Archiv (Quelle: dpa)

Ein Taxifahrer ist in Berlin-Tempelhof von zwei Fahrgästen ausgeraubt worden. In der Nacht zu Montag hatte der 73-Jährige die beiden Unbekannten zunächst am Schlesischen Tor in Berlin-Kreuzberg mitgenommen, wie die Polizei mitteilte. Am Fahrtziel U-Bahnhof Alt-Tempelhof zog einer der unbekannten Männer eine Schusswaffe und forderte Geld. Sein mutmaßlicher Komplize, der auf der Rückbank saß, legte einen Arm um den Hals des Fahrers.

Der bewaffnete Mann entwendete das Portemonnaie des Fahrers aus der Mittelkonsole. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen in unbekannte Richtung. Der Fahrer blieb unverletzt, ein Raubkommissariat hat die Ermittlungen übernommen.