Hannover

Früherer Meisterspieler und Trainer Heinz Elzner gestorben

05.08.2019, 12:51 Uhr | dpa

Hannover 96 trauert um ein Mitglied seiner Meistermannschaft von 1954: Der frühere Fußball-Spieler und spätere Zweitliga-Trainer Heinz Elzner ist am Wochenende im Alter von 90 Jahren gestorben. Das gaben die 96er am Montag bekannt. Elzner wurde 1954 mit den Niedersachsen deutscher Meister und trainierte später Vereine wie Jahn Regensburg, SpVgg Fürth, SpVgg Bayreuth und den FC Augsburg. Vor der Saison 1981/92 wechselte er als Trainer zum ersten Mal in die Bundesliga, wurde beim 1. FC Nürnberg aber schon nach fünf Niederlagen in den ersten fünf Spielen freigestellt.