Cuxhaven

Windpark-Entwickler PNE bestätigt Führung

05.08.2019, 13:19 Uhr | dpa

Beim Cuxhavener Windpark-Entwickler PNE AG sind Vorstandschef Markus Lesser und Finanzvorstand Jörg Klowat für weitere vier Jahre im Amt bestätigt worden. Sie sollten die Weiterentwicklung des Unternehmens zu einem "Anbieter von Lösungen für saubere Energie" fortsetzen, sagte Aufsichtsratschef Per Hornung Pedersen einer Mitteilung vom Montag zufolge.

PNE projektiert, baut und verkauft Windparks an Land und auf See. Das Unternehmen will aber auch in den Sparten Photovoltaik sowie Stromspeicherung und -Lieferung wachsen. 2018 erzielte PNE einen Umsatz von 91,4 Millionen Euro, die Gesamtleistung - einschließlich laufender Projekte - betrug 111,8 Millionen Euro. Unter dem Strich stand ein Minus von 1,0 Millionen Euro.