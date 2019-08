Rüdersdorf bei Berlin

Heil erwartet mehr Hilfen für Kinder aus ärmeren Familien

05.08.2019, 14:16 Uhr | dpa

Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) erwartet deutlich mehr Hilfe für Kinder aus ärmeren Familien durch das reformierte Bildungs- und Teilhabepaket. "Es gibt eine Fülle von Entbürokratisierungen", sagte Heil am Montag beim Besuch einer Schule in Rüdersdorf bei Berlin. "Pünktlich zum neuen Schuljahr wollen wir etwas tun, um die Bildungs- und Teilhabechancen in Deutschland zu verbessern." Leistungen könnten verstärkt klassenweise beantragt werden. Nun gelte es, die Leistungen noch bekannter zu machen.

Mit dem sogenannten Starke-Familien-Gesetz wurden zum 1. August die Leistungen für das Bildungspaket verbessert. So gibt es unter anderem für Kinder in Hartz-IV-Familien und Geringverdiener-Haushalten statt 100 Euro nun 150 Euro pro Schuljahr - unter anderem für Schulranzen, Hefte oder Lernsoftware. Zuschüsse für Sportverein oder Musikschule steigen, Mittagessen in der Schule und Fahrkarten für Bus oder Bahn werden für Betroffene kostenlos. Die Leistungen gelten als mitbeantragt, wenn Arbeitslosengeld II beantragt wird.

Zugleich sprach sich Heil längerfristig für weitere Schritte bis hin zu einer allgemeinen Kindergrundsicherung aus. "Das Starke-Familien-Gesetz ist ein wesentlicher großer Schritt Richtung Kindergrundsicherung", sagte er.