Kassel

Leiche mit Stichwunden: Polizei identifiziert Opfer

05.08.2019, 14:23 Uhr | dpa

Nach dem Fund einer Leiche mit Stichwunden in einem Kasseler Mehrfamilienhaus hat die Polizei das Opfer identifiziert. "Es handelt dabei um einen 48 Jahre alten Mann, der im selben Haus wohnte", erklärte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen am Montag. Der Tote war am Freitagabend in der Wohnung eines 56-Jährigen gefunden worden, den die Beamten festnahmen. Er steht unter Verdacht, den 48-Jährigen erstochen zu haben.

Mittlerweile sitzt der deutsche Staatsbürger in Untersuchungshaft. "Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar, der dringend Tatverdächtige äußerte sich bislang nicht zu den Geschehnissen am Freitagabend in seiner Wohnung", erklärte der Polizeisprecher.

Laut Ermittlungen kannten sich beide Männer und hielten sich gemeinsam in der Wohnung des 56-Jährigen auf. Eine Familienangehörige des 56-Jährigen habe die Leitstelle der Polizei dann telefonisch über einen Vorfall informiert. Die Polizei traf den 56-Jährigen alkoholisiert in seiner Wohnung an. Im Wohnzimmer lag das Opfer leblos auf dem Boden. Die mutmaßliche Tatwaffe sei sicherstellt worden