3200 Sportler trainieren in Dresdner Parks

05.08.2019, 15:50 Uhr | dpa

Die Dresdner treiben gerne Sport unter freiem Himmel. 3200 Teilnehmer beteiligten sich in diesem Jahr beim kostenlosen Sportangebot des Gesundheitsamts "Fit im Park", wie die Stadt am Montag mitteilte. Das seien 1000 Sportler mehr als im Vorjahr. Besonders beliebt seien die Kurse Ganzkörper-Workout, Functional Fit sowie Jumping Fitness gewesen. Die insgesamt 16 Kurse wurden am Elbufer in der Johannstadt und im Sportpark Ostra angeboten.

Drei Viertel der Teilnehmer des städtischen Programms waren Frauen, wie die Stadt Dresden mitteilte. "Die Resonanz freut uns sehr und ist Ansporn für uns, im nächsten Jahr an die Erfolge anzuknüpfen", sagte Peggy Looks, Organisatorin vom Gesundheitsamt.