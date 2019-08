Magdeburg

75-Jährige beschädigt zahlreiche Autos beim Einparken

05.08.2019, 17:09 Uhr | dpa

Gleich zehn Autos fielen dem missglückten Einparkmanöver einer 75 Jahre alten Frau in Magdeburg zum Opfer. Beim ersten Versuch am Montagmorgen gelang es ihr noch, unfallfrei einzuparken, wie die Polizei mitteilte. Als sie jedoch bemerkte, dass ihr Wagen schief stand, wollte sie das ändern und beschädigte dabei die ersten beiden Autos. Als die Dame mit ihrem Wagen wieder zurückfahren wollte, stieß sie auf ein weiteres Fahrzeug, wie es in einer Mitteilung hieß.

Die Dame verlor die Kontrolle über ihren Wagen: Nach den ersten Zusammenstößen blockierte "augenscheinlich" die Lenkung ihres Wagens und sie knallte gegen das nächste Auto, als sie wieder vorwärts fuhr. Dabei streifte sie noch zwei weitere Wagen. Danach fuhr sie den Angaben zufolge wegen der Blockade nur noch im Kreis. Dabei stieß sie gegen zwei weitere geparkte Wagen und schob einen noch gegen ein anderes Fahrzeug.

Am Ende waren neun Autos und ihr eigener Wagen beschädigt. Der Polizei sagte sie im Anschluss, sie könne sich nicht mehr an den Unfallhergang erinnern. Der Schaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt.