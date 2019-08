Frankfurt am Main

Basketball-Spielmacher Schmidt wechselt nach Frankfurt

05.08.2019, 18:06 Uhr | dpa

Basketball-Aufbauspieler Daniel Schmidt wechselt innerhalb der Bundesliga von Brose Bamberg zu den Fraport Skyliners aus Frankfurt. Die Verpflichtung des 28-Jährigen für eine Saison bis Sommer 2020 teilten die Hessen am Montag mit. Frankfurts Trainer Sebastian Gleim sagte: "Wir sind sehr froh, Daniel zum jetzigen Zeitpunkt als Back-Up Point Guard verpflichten zu können. Er hat in Bamberg auf höchstem Niveau, bis hinauf zur Euroleague und dem Pokalsieg vergangene Saison, gespielt und trainiert." Als Ergänzungsspieler wurde Schmidt in Bamberg insgesamt sechsmal deutscher Meister.