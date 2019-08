Graben-Neudorf

Auto prallt gegen Lastwagen: 80-jähriger stirbt

05.08.2019, 22:21 Uhr | dpa

Bei einer Kollision eines Autos mit einem Lastwagen ist im Landkreis Karlsruhe ein Mann tödlich verletzt worden. Der 80-Jährige fuhr mit seinem Auto auf einer Bundesstraße bei Graben-Neudorf, als er in einer Rechtskurve am Montagnachmittag in den Gegenverkehr geriet, wie die Polizei mitteilte.

Der 68 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Lastwagens habe noch erfolglos versucht, den Zusammenprall mit einem Ausweichmanöver zu verhindern. Der 80-Jährige wurde nach den Angaben in seinem Auto eingeklemmt und starb noch an der Unfallstelle.