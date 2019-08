Magdeburg

Verkehrsminister will Vorschlag zu A14-Einigung unterbreiten

06.08.2019, 02:50 Uhr | dpa

Das Land Brandenburg und Naturschützer haben jüngst einen Kompromiss zum schnellen Weiterbau der A14-Nordverlängerung erzielt - samt zusätzlichem Natur- und Lärmschutz. In Sachsen-Anhalt hingegen läuft das juristische Tauziehen noch und behindert die anstehenden Arbeiten. Heute befasst sich das Kabinett mit dem wichtigen Verkehrsprojekt. Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) will seine Ministerkollegen über den aktuellen Stand informieren. Es wird erwartet, dass er einen Vorschlag unterbreitet, wie mit Blick auf die Klagen eine endgültige Einigung erzielt werden kann. Wenn das Kabinett zustimmt, will der Minister sein Konzept am Nachmittag vor Medienvertretern vorstellen.

Die A14 ist nach Angaben des Bundesverkehrsministeriums das größte Bundesfernstraßenprojekt in den östlichen Bundesländern. In Mecklenburg-Vorpommern ist sie fertig gebaut. Sie führt zunächst von Wismar über die Landesgrenze bis nach Karstädt in Brandenburg. Nun geht es um den Lückenschluss in Brandenburg und Sachsen-Anhalt.

In Brandenburg wurde für die Elbquerung bei Wittenberge ausgehandelt, dass das Land rund sieben Millionen Euro für Naturschutz sowie für Lärmschutz an der Autobahn zahlt. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig muss den Vergleich noch annehmen.