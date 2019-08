Wiesbaden

Schülerticket weiterhin gefragt: Karte für Senioren kommt

06.08.2019, 04:49 Uhr | dpa

Die Nachfrage nach dem hessischen Schülerticket hält an. 419 000 Schüler und Auszubildende hatten die Jahreskarte nach Angaben des Verkehrsministeriums Ende Mai in der Tasche. Das Ticket sei damit ein echter Verkaufsschlager, sagte Minister Tarek Al-Wazir (Grüne) wenige Tage vor dem Start ins neue Schuljahr der Deutschen Presse-Agentur in Wiesbaden. Noch nie seien so viele Schüler und Azubis mit einem Flatrate-Ticket in Hessen unterwegs gewesen. "Das freut mich ungemein, weil es ja zu Beginn auch einige Bedenkenträger gab."

Das Schülerticket gilt für ganz Hessen und kostet als Jahreskarte 365 Euro. Damit können Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen sowie Regionalzüge im ganzen Land genutzt werden. Die Jahreskarte habe seit dem Start zum Beginn des Schuljahrs 2017/18 den Praxistest bestanden, sagte der Grünen-Politiker. "Mit dem Seniorenticket werden wir genau diesen Weg im nächsten Jahr weitergehen."

Die neue Jahreskarte für ältere Frauen und Männer ab dem 65. Lebensjahr soll vom Jahr 2020 an genutzt werden können. Mit dem Seniorenticket kann dann ab neun Uhr morgens in Bussen, Straßenbahnen, U- und S-Bahnen sowie Regionalzügen in ganz Hessen werktags gefahren werden. An Wochenenden und Feiertagen gilt das Seniorenticket nach Angaben des Ministeriums ganztägig ohne zeitliche Einschränkung. Die Kosten für die personengebundene Jahreskarte belaufen sich wie beim Schülerticket auf 365 Euro.