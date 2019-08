Ascheberg

Motorradfahrer stirbt bei Unfall im Münsterland

06.08.2019, 05:17 Uhr | dpa

Ein 51-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 1 im Münsterland ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, krachte er am Montagabend nahe Ascheberg beim Überholen von hinten in ein Auto. Der Biker starb am Unfallort.