Offenbach am Main

Wolken und Regen bei maximal 28 Grad

06.08.2019, 06:11 Uhr | dpa

Warm, aber kaum sonnig wird der Dienstag in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Vor allem im Norden kann es dabei im Tagesverlauf auch Regenschauer und einzelne Gewitter geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Morgen mitteilte. Örtlich könne es auch zu Unwettern durch Starkregen kommen. Die Tageshöchstwerte liegen bei 24 bis 28 Grad. Auch am Mittwoch bleibt es demnach bewölkt und regnerisch, wobei der Regen erneut kräftig ausfallen kann. Mit nur noch 20 bis 25 Grad kühlt es weiter ab.